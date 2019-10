Buonanotte a Palermo

Das ist die Story von Leoluca Orlando, der auch in Filmen mitspielte und Bücher schrieb, und er dürfte die fünf Berner Gemeinderäte brillant unterhalten haben, als sie ihn am Donnerstagnachmittag auf ihrer Legislaturreise im Büro trafen – in Abendgarderobe. Am Vormittag hatte Orlando, wie er twitterte, eine Delegation aus China empfangen, er sei wild entschlossen, die Beziehungen zwischen China und Sizilien zu verbessern. Chinesische Investoren interessieren sich etwa für den angejahrten Hafen von Palermo.

Und ja, dann widmete sich Orlando den gut angezogenen Besuchern aus Bern. Es sei darum gegangen, die guten Beziehungen mit Stadtpräsident Alec von Graffenried und seiner «Giunta» zu bestätigen, die man bei einem früheren Besuch Orlandos in Bern eingefädelt habe, hält Orlando auf Twitter fest.

Danach nahm der Sindaco von Palermo die Berner Stadtregierung, die am Wochenende nach Bern zurückkehrt, mit ins legendäre Teatro Massimo, zur Premiere des Oratoriums «Das Paradies und die Peri» von Robert Schumann, in dem eine Elfe den Eingang ins Paradies begehrt. Ganz palermitanisch.