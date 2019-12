«Die SVP ist einfach zu weit von uns entfernt»

War das nicht von Anfang an klar?

Das Wahlsystem in der Stadt Bern bevorteilt grosse Bündnisse, deshalb haben wir uns BGM ja überhaupt erst überlegt. Da das System einen zu einer gemeinsamen Liste zwingt, braucht es auch einen gemeinsamen Prospekt mit einigen gemeinsamen Inhalten, braucht es mindestens einen gemeinsamen Auftritt. Nach Abwägung aller Chancen und Risiken stand für uns fest: Wir können das nicht machen.

Wieso konnten Sie sich auch nicht zum Minimalprogramm durchringen, ohne BGM-Gruppenfoto und mit dem ständigen Verweis auf den arithmetischen Zwang zum Bündnis?

Wir haben auch deshalb lange mit uns gerungen, weil die Faktenlage lange unklar war. Ende November hat der Rückzug der EVP dazu geführt, dass die Chancen auf zwei BGM-Sitze laut unseren Berechnungen nahezu unrealistisch geworden sind. Gleichzeitig ist uns während des ganzen Prozesses immer deutlicher geworden, wie schwierig eine Koalition mit der SVP zu erklären wäre. Für viele unserer Wählerinnen und Wähler wäre eine solche Liste nicht nachvollziehbar.

Wie stark hat mitgespielt, dass einzelne SVP-Exponenten in ihrem Verhalten nur schwer kalkulierbar sind?

In den BGM-Gesprächen war es immer wieder ein Thema, dass alle Parteien ihre Kandidaturen selber bestimmen. Als überzeugte Demokraten respektieren wir den demokratischen Akt, dass die jeweilige Mitgliederversammlung nominiert. Tatsächlich birgt das aber auch gewisse unkontrollierbare Risiken.

Wie schwer wog die Gefahr, bei den Stadtratswahlen abgestraft zu werden?

Das war ein wichtiger Punkt. Man muss klar sehen, dass eine GLP-Gemeinderatskandidatur auf irgendeiner Liste ohne SVP wohl deutlich mehr Panaschierstimmen macht als auf einer Liste mit der SVP – schlicht deshalb, weil viele unserer potenziellen Wählerinnen und Wähler das Risiko nicht eingehen möchten, dass ihre Stimme der SVP zugutekommt. Hätten wir dem Block der linken Parteien einen Block der Mitte-rechts-Parteien gegenübergestellt, hätte dies zudem die städtische Politik weiter polarisiert. Das schwächt am Ende die Mitte und somit die progressiven Kräfte.

Was sprach am Ende denn überhaupt noch für BGM?

BGM ist eine von wenigen Optionen, mit denen es so herauskommen könnte, dass die Wähler­­anteile in der Regierung repräsentiert sind, also RGM nur noch 3 und die Mitte sowie die bürgerlichen Parteien 2 Sitze holen – jedenfalls dann, wenn RGM wieder als Block antritt. Uns stört sehr stark, dass sich nur noch RGM und BGM gegenübergestanden wären.

Wir sehen uns weder beim einen noch beim anderen Block, sondern als progressive grüne Mittekraft. Unsere favorisierte Option ist deshalb ein Bündnis von GLP, GFL und EVP – eben der progressiven grünen Mitte. Diese Liste hätte grosse inhaltliche Übereinstimmung und gute Chancen für viele Stimmen. Zudem würde sie auch den linken Block aufbrechen und zu einem breiten, demokratischen Feld führen.

Heisst das, Sie werden offensiv auf die GFL und deren Stadtpräsident Alec von Graffenried zugehen?

Wir sind grundsätzlich offen für Gespräche mit allen, mit denen wir inhaltliche Übereinstimmungen haben. Wir haben der GFL schon mehrfach signalisiert, dass wir an einer Zusammenarbeit sehr interessiert wären. Wir würden es begrüssen, wenn die GFL diesen Ball aufnehmen würde.

Es gibt keine Anzeichen für ein Ende von RGM. Und von Graffenried könnte kaum erklären, wieso er das Bündnis angreift, das ihn ins Amt gehievt hat.

Nun gut, Alec von Graffenried ist als Person gewählt worden, gerade er. Mit dem Kampf ums Stadtpräsidium, der 2016 die Stadtpolitik angeheizt hat, war es eindeutig eine Personenwahl. Aber klar, es ist der Entscheid von ihm und seiner Partei.

Welche Optionen gibt es noch?

Die BGM-Verhandlungspartner fragten uns gelegentlich, ob wir hintenrum mit anderen verhandelten. Das war aber nicht so, wir haben uns intensiv mit BGM auseinandergesetzt. Sonst haben wir aber immer allen gesagt, dass wir für Gespräche offen sind. Mit der EVP haben wir seit vielen Jahren und auf vielen Ebenen eine starke Partnerschaft, aber vertiefte Gespräche müssen mit allen möglichen Partnern erst wieder geführt werden.