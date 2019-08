Brutaler Angriff während Fanmarsch

Als die Belgrad-Fans durch die Lorraine marschierte, wirkte die Stimmung ruhig. Aber der Eindruck täuschte. Video: Christian Häderli

Nach 45 Minuten trafen die lautstark skandierenden Roter-Stern-Anhänger beim Stade de Suisse ein. Die Stimmung blieb aufgeheizt. Vereinzelt waren gar Scharmützel innerhalb der Fangruppen zu beobachten. Auch der Stadioneinlass verlief nicht ohne Probleme. Offenbar versuchten serbische Fans, Teile des Sektors C zu stürmen.

Berüchtigte Fangruppe

Es schien am Mittwoch so, dass weit mehr als die 2000 serbischen Fans, welche Tickets für den Gästesektor hatten, in Bern zugegen waren. Das hatte sich in den letzten Tagen in Internetforen angekündigt.

Am Mittwochnachmittag hing an einer Autobahnbrücke gar ein Transparent mit dem Aufruf an alle serbischen Fans, doch allesamt nach Bern zu kommen. Davon zeugte ein Foto auf Twitter. YB-Fans ärgerten sich, dass offenbar Saisonabo-Besitzer mit Vorkaufsrecht Tickets an serbische Fans weiterverkauft hatten. So sassen im Sektor C nicht wenige Zuschauer in rot-weissen Shirts.

Die zuweilen sehr polemischen Medien in Serbien heizten im Vorfeld der Partie die Stimmung unter den eigenen Fans ordentlich an. Die Zeitung «Kurir» behauptete etwa, serbische Fans, die sich nicht im Gästesektor aufhielten, würden aus dem Stadion weggewiesen.

Der serbische Anhang – und vor allem die berüchtigte Fangruppe Delija – steht bei der Uefa unter Dauerbeobachtung. Im letzten Jahr wurde dem serbischen Spitzenclub im Playoff zur Königsklasse zu Hause gegen Salzburg ein Geisterspiel auferlegt, weil sich Fans zuvor rassistisch verhalten hatten. Die Ultras gelten als radikale Nationalisten.

Mit dem Besuch der Fussballgäste aus Serbien erlebten Bernerinnen und Berner am Mittwoch eine Art Déjà-vu. Bereits vor einem Jahr machte die Stadt unschöne Erfahrungen mit Fangruppen aus dem Balkan.

Fans von Dinamo Zagreb und deren Untergruppe Bad Blue Boys belästigten Schwimmerinnen an der Aare. Auch sie veranstalteten einen unerlaubten Fanmarsch durch die Stadt, bei dem auch Nazi-Parolen skandiert wurden.

Den genauen Hergang der Ereignisse können Sie in unserem Liveticker nachlesen.