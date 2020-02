Bowls und Mules am Bollwerk

Wenn die Nachtclubs frühmorgens zumachen, strömen die Nachtschwärmer Richtung Berner Bahnhof. Nach Stunden im Club oder in Bars kommt bei mancher Nachteule Hunger auf. Eine neue Adresse zielt auf dieses Publikum: Zwischen Bresil Bar und Burger King am Ende der Neuengasse eröffnete am Montag das Lokal «The Good Guys».