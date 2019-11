Blicke hinter Gitterstäbe

So feiert man Weihnachten im Thorberg. Foto: Peter Schulthess

Die Bilder sind nüchtern, Häftlinge kaum zu sehen. Bewusst. Denn Schulthess will keinen ungesunden Voyeurismus bedienen, keine Einzelschicksale porträtieren. Lieber lässt er die kleinen Details Geschichten erzählen, etwa ein Shampoo für Männer mit Haarausfall am Kiosk der Lenzburger Strafanstalt. «Mich reizt es, die Realität zu dokumentieren», sagt er. «So werden die Gefängnisse auch vergleichbar.»

Eine lückenlose Dokumentation ist aber gar nicht möglich. Einige Zellen darf er nicht fotografieren, weil sie zu unaufgeräumt sind. Andere Zimmer, weil sie zu schön sind. Etwa ein lichtdurchfluteter Fitnessraum in einer Strafanstalt mit nigelnagelneuen Geräten. Oder ein Aussenpool, in dem die Häftlinge im Sommer baden. «Bei diesen Sujets befürchteten die Gefängnisdirektoren, dass sie Diskussionen auslösen würden», sagt er.

Ganz andere Ansprüche

Die Bilder zeugen vom Balanceakt, den Vollzugsbeamte vollbringen müssen. Die Einrichtung muss abschreckend wirken, aber gleichzeitig nicht so verheerend sein, dass Häftlinge psychisch erkranken oder übertrieben leiden. «Die Strafe ist ja der Entzug der Freiheit», sagt Schulthess. «Die Insassen müssen nicht zusätzlich schlecht essen, kalt duschen und in kleinsten Zellen leben.»

Isoliert in der Justizvollzugsanstalt Solothurn. Foto: Peter Schulthess

An der Ausstellung fasziniert, wie anders die Anstalten diese Ansprüche abwägen. In der Romandie ist es normal, dass jeder Häftling einen Kühlschrank in der Zelle hat, in der Deutschschweiz kommt dies kaum vor. In Pöschwies können die Gefangenen im Besuchsraum mit ihrer Frau schlafen, am Vorhang baumeln rote Herzen. Im Flughafengefängnis Zürich ist ein Sexverbotsschild aufgehängt.