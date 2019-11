Bisher ein Kandidat fürs Präsidium

In Frauenkappelen wird der Gemeinderat alle vier Jahre nicht an der Urne gewählt, sondern an der Gemeindeversammlung. Am 5. Dezember finden die nächsten Gesamterneuerungswahlen statt. Von den aktuellen Ratsmitgliedern dürfen zwei wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten: Gemeindepräsident Markus Kämpfer und Gemeinderat Markus Huber. Beide gehören seit knapp zwölf Jahren dem Frauenkappeler Gemeinderat an, Kämpfer seit 2012 als dessen Präsident. Die fünf anderen bisherigen Exekutivmitglieder stellen sich wieder zur Wahl: Beat Kopp, Ursula Schibler Schmid, Tobias Straub, Tobias Vögeli und Marc Wyttenbach.