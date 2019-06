Bieler Stimmberechtigte können sich zu zwei Bauvorhaben äussern

Die Stimmberechtigten in Biel können sich voraussichtlich am 20. Oktober zu zwei Bauvorhaben äussern. Zum einen soll das Gebiet im Zentrum des Mett-Quartiers aufgewertet werden. Zum anderen ist an der Brühlstrasse eine Überbauung geplant.

Das Gebiet «Mett Zentrum» liegt am Bärenplatz und wird durch die Poststrasse, die Mühlestrasse und den historischen Dorfkern mit Kirche und Friedhof begrenzt. In den vergangenen Jahren wurden in dem Gebiet verschiedene Neubauten erstellt. Nun soll die letzte Lücke auf der Parzelle des ehemaligen Restaurants Bären geschlossen werden, wie die Stadtbehörden am Montag mitteilten.