Bevölkerung zieht Swisscom-Antenne den Stecker

Doch mit einer besseren Mobilfunkabdeckung wird vorderhand nichts. Die Gemeindeversammlung hat am Mittwochabend in einer geheimen Abstimmung mit 76 zu 69 Stimmen entschieden, dass neben dem Schulhaus keine Mobilfunkantenne aufgestellt werden darf und dass vom Vertrag mit der Swisscom zurückgetreten wird. Für die Gemeinde entstehen durch die Vertragsauflösung keine Kosten.

Nachdem der Gemeinderat informiert hatte, mit der Swisscom einen Vertrag abgeschlossen zu haben, regte sich in der Bevölkerung Widerstand. Innerhalb kurzer Zeit unterschrieben rund 100 Personen eine Petition gegen die Antenne neben dem Schulhaus Zuzwil.

Der Gemeinderat entschied deshalb, das Geschäft an der Gemeindeversammlung zu traktandieren. Bereits im September wurde ein Informationsabend organisiert, an dem Fachleute der Swisscom und Petitionäre ihre Argumente darlegen konnten. An der Gemeindeversammlung selber kam es zu keiner Diskussion mehr über den Antennenstandort.

Gemeindepräsident Rolf Gnehm sagte, dass er den Entscheid akzeptiere, diesen aber nicht kommentiere.