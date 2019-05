Betrug in Millionenhöhe: Beizer und Geschäftsmann verurteilt

Das Gericht verurteilte den Barbetreiber, der lange Zeit eine bekannte Kontaktbar im Züricher Kreis 4 geführt hatte, wegen qualifizierten Betrugs, Geldwäscherei sowie Urkundenfälschung zu einer eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten. Dazu kommt eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 30 Franken. Der Geschäftsmann wurde zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt.

Eine gute Geschichte

Damit endete am Mittwochnachmittag im Saal 220 des Berner Amtshauses der aufwändige Prozess gegen die Verantwortlichen hinter dem Betrugsfall, dessen Plot auch aus einem Kurs für Drehbuchautoren stammen könnte.

Angefangen hatte alles mit einer guten Geschichte. Sie handelte von einem Schnäppchen, einem Gemälde vom grossen Meister Tizian höchstpersönlich. Er habe das Bild einem gealterten Kunstkenner zum Spottpreis abgekauft. Dieser habe ihm auch gleich noch einen verschollenen «Rembrandt» geschenkt. Die Bilder würden sich für das x-fache verkaufen lassen. Und ein solcher Deal stehe kurz bevor. Alles, was er dazu benötige, sei ein wenig Geld, um die letzten Modalitäten klären zu können.

Diese Geschichte erzählte der Beizer in all den Jahren Dutzenden Geldgebern. Nicht wenige bissen an. Nicht wenige kannten den Beizer und den Geschäftsmann seit Jahren. Man verkehrte auch privat miteinander, pflegte zuweilen gar Freundschaften. Ja, man mochte sich. Ein Umstand, der den gesamten Prozess eigenartiger machte, als er ohnehin schon war.

Jedenfalls bezahlten all diese Menschen insgesamt rund acht Millionen Franken. Das Geld übergaben sie jeweils in kleinen Tranchen, fast ausschliesslich in bar und ohne je einen Beleg zu erhalten. Siebeneinhalb Jahre lang floss Cash in das Fass ohne Boden.

Wenn Zweifel aufkamen, dann hatte der Beizer Antworten parat. Mal zog er Röntgenaufnahmen hervor, welche die Echtheit und damit den Wert der Werke bestätigten. Mal lieferte er Dokumente der Liechtensteinischen Landesbank, die die Bonität angeblicher Interessenten bewiesen. Er hatte einen Eigentumsschein mit einem Stempel drauf. Führte vor den Augen der Investoren Telefongespräche mit Treuhändern, die es nicht gab.