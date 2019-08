Bernmobil verstärkt Linie 9 – wegen Verwaltungszentrum

Weil die Bundesverwaltung in diesen Tagen ein neues Verwaltungszentrum am Guisanplatz bezieht, verstärken Berns städtische Verkehrsbetriebe Bernmobil die Tramlinie 9. Ab kommendem Montag verkehren am Morgen und am Abend zusätzliche Busse zwischen Bahnhof Bern und Guisanplatz.