Bernhard Eicher will für die FDP in den Gemeinderat einziehen

In der Stadt Bern interessieren sich FDP-Stadtrat Bernhard Eicher und vier Jungfreisinnige für ein Amt im Gemeinderat. Das teilten FDP und Jungfreisinnige am Montag an einer Medienkonferenz in Bern mit.

Über die Nominationen für die Wahlen vom Herbst entscheiden letztlich die Parteimitglieder. Für die Jungfreisinnigen steigen Joel Hirschi, Simone Richner, Loris Urwyler und Semi Mordasini ins Rennen.

Die Wahlen finden am 29. November statt. Die Parteispitzen von FDP und SVP planen eine gemeinsame bürgerliche Liste mit je einer Kandidatur von FDP, SVP und Jungfreisinnigen. Ob diese Liste zustande kommt, werden die Parteimitglieder bis Ende Januar entscheiden.