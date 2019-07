Bernerin (31), Aareböötli-Jungfrau

Ja, warum habe ich das bisher eigentlich nie gemacht? In der Aare war ich natürlich schon unzählige Male, auch wenn ich zugebe, dass ich zu den Gfröörlis gehöre, bei denen der Fluss über 19 Grad haben muss, damit sie schwimmen gehen. Aber Böötli fahren? Erstens hab ich ja keins zu Hause, sage ich immer. Über das ganze Prozedere, wo einsteigen, was mitnehmen, wohin paddeln, darüber weiss ich auch nicht Bescheid. Mir hat es bisher vollends genügt, an oder in der Aare zu sein, gegen den Hype um die Böötli, der in den letzten Jahren aufgekommen ist, habe ich mich vielleicht insgeheim sogar ein bisschen gewehrt. Und überhaupt, warum hat mich bisher eigentlich niemand mitgenommen auf so eine ominöse Bootsfahrt?

Dringend Zeit, das selber zu initiieren, damit ich endlich mitreden kann. Erste Hürde dabei: Mir einen schwimmenden Untersatz besorgen. Und eine Begleitung, die nicht ganz so jungfräulich auf dem Wasser unterwegs ist wie ich. Nur schnell ein Boot irgendwo abholen, das geht irgendwie nicht. Denn das Teil, das ich von einem Freund ausleihe, wiegt gefühlte 100 und tatsächlich etwa 30 Kilos. Zusammengefaltet ist der Plastikkloss unförmig und schier nicht zu bewegen.

Irgendwie gehts dann doch, die Paddel und den Aaresack klemme ich unter den einen Arm, das Boot unter den anderen. Velo fahren kann ich mir abschminken, als ich mit dem Bus am Bahnhof ankomme, bin ich das erste Mal komplett verschwitzt. Die Kosten-Nutzen-Rechnung geht bisher noch nicht wirklich auf, grummle ich vor mich hin. Jänu, weiter gehts.

Im Zug Richtung Thun stossen wir auf andere Aaregenossen, auch sie sehen aus, als würden sie mit ihrem ganzen Bagage für mindestens drei Monate in ferne Länder verreisen. Aber wie meine Begleiter und ich steigen viele in Uttigen aus und marschieren alle in dieselbe Richtung. Wir lassen unser Boot beim Aufpump-Service aufpumpen, eine Runde schwitzen wird mir damit erspart und die fünf Franken ist mir das allemal wert. Mit dem aufgeblasenen Boot über dem Kopf gehts weiter, und schon bald höre ich das Geräusch des Wassers.

Es ist ein lautes Geräusch, denke ich. Ob das wohl von einem mir unbekannten Wasserfall kommt? Nein, wird mir klar, als wir auf die Aare hinabschauen, es kommt von der Uttiger Schwelle. Vor meinem Ausflug habe ich eine Handvoll Nachrichten erhalten, alle im Sinn von: «Häb Sorg bir Schweue, gäu!» und «Ich hab dort schon echt viele Unfälle gesehen!» Ich gebs zu, ich bin froh, als sich meine Begleiter in die andere Richtung bewegen, dort wo sich das Wasser beruhigt hat.