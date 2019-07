Berner Weltraumteleskop steht kurz vor Start

Elf Nationen beteiligt

Unter der Leitung der Universität Bern und der ESA war ein Konsortium mit mehr als hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ingenieurinnen und Ingenieuren aus elf europäischen Ländern fünf Jahre lang am Bau des Satelliten beteiligt. Bei allen Instrumenten, die in der Schweiz entwickelt wurden, stammen laut Mitteilung wesentliche Beiträge oder Teillieferungen aus der Schweizer Industrie.

Rosetta & Co.

Den eigentlichen Startschuss zur Berner Weltraumforschung legte die Apollo-11-Mission mit ihrer erfolgreichen Mondlandung 1969. Astronaut Buzz Aldrin entrollte auf dem Mond, noch vor der US-amerikanischen Flagge, ein Sonnenwindsegel der Universität Bern. Dieses war von Johannes Geiss am physikalischen Institut entwickelt worden. Zurück in Bern lieferte die Folie unschätzbare Informationen über die chemische Zusammensetzung der Sonne.

Seither hat die Universität Bern wichtige Beiträge für zahlreiche Weltraummissionen geleistet. In der breiten Bevölkerung erlangte etwa die Rosetta-Mission zum Kometen «Chury» grosse Bekanntheit. Zum ersten Mal gelang es, ein Landmodul auf der Oberfläche eines Kometen abzusetzen. Die Universität Bern steuerte das Massenspektrometer Rosina bei.

Die von Rosina gesammelten über zwei Millionen Datensätze werden seither ausgewertet. Wichtige Instrumente, die an der Universität Bern entwickelt wurden, waren oder sind an der Erforschung von Planeten wie Venus, Merkur oder Jupiter beteiligt. Auch für eine Reise zu den Polen der Sonne konnte die Universität Bern ein Massenspektrometer beisteuern.

In den vergangenen fünf Jahrzehnten flogen Instrumente der Universität Bern 25 Mal mit Raketen ins All, neun Mal ging die Reise mit Ballonflügen in die Stratosphäre. Über 30 Instrumente flogen auf Raumsonden mit.