Berner Velofestival «Hallo Velo!» steigt erstmals nach den Ferien

Anfang August des Jahrs 2018 war das Festival bei bis zu 33 Grad über die Bühne gegangen. 20'000 Personen waren erwartet worden, doch nur 10'000 trotzten der Hitze.

2017 war das Velofestival erstmals durchgeführt worden, ebenfalls Anfang August. Auch damals wurden 20'000 Personen erwartet. Es nahmen 15'000 Menschen teil. Auch in diesem Jahr gehen die Organisatoren von 20'000 Teilnehmern aus, wie sie in einer Mitteilung schreiben.

Velos und Region kennenlernen

«Hallo Velo!» ist ein Gratisanlass, der von neun Gemeinden in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und dem Gewerbe organisiert wird. Die Teilnehmer können auf einer abgesperrten «Kernroute» 40 Kilometer weit durch die Agglomeration Bern radeln. Entlang der Kernroute befinden sich «Event Villages» und Festivalzonen.

Dort können Interessierte Spezialvelos ausprobieren, Neuheiten kennenlernen und «die Velovielfalt erleben», wie die Organisatoren schreiben. Es gehe aber auch darum, einen Sommertag im Raum Bern-Aaretal-Gürbetal zu geniessen.

In diesem Jahr wird der Berner Münsterplatz in die Kernroute einbezogen. Dort entsteht ein zweites Stadtberner Event Village. Auf dem neu konzipierten «City Loop» zwischen Münster- und Bundesplatz wird es eine kinder- und familienfreundliche Schnitzeljagd geben.

Sie wird laut Organisatoren «die Hauptattraktion des diesjährigen Velofestivals». In Gümligen gibt es einen neuen Festplatz und jener im Belpmoos wird verschoben. Eine Neuerung ist auch, dass in diesem Jahr das Berner Obstbergquartier wie gewohnt durch die Busse von Bernmobil bedient wird. Dies dank der Teilung einer gesperrten Strasse in eine Hälfte für die Busse und eine Hälfte für die Velofahrer, wie Fränk Hofer sagt.

Weiterhin eintägig

Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren angekündigt, das Velofestival werde 2019 zweitägig. Laut Hofer gab es zwar entsprechende Überlegungen, doch verzichteten die Organisatoren schliesslich auf die zeitliche Ausdehnung des Anlasses.