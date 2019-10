Berner Gemeinderat reist nach Sizilien – per Schiff

Die Berner Stadtregierung reist in der kommenden Woche in die sizilianische Hauptstadt Palermo - zuerst mit dem Zug, dann mit der Fähre ab Genua. Die Überfahrt dauert gegen 20 Stunden.

Wie Berns Stadtschreiber Jürg Wichtermann am Donnerstag auf Anfrage sagte, habe sich die Stadtregierung «nicht direkt» wegen Greta Thunberg für diese Art zu reisen entschieden. Die schwedische Klimaaktivistin reiste ja kürzlich per Boot nach New York.