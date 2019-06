Berner Stadträtinnen werben für Frauenstreik

Violett ist die Farbe der Stunde am Donnerstag im Berner Rathaus: Am Vorabend des nationalen Frauenstreiks wollen die Berner Stadträtinnen ein Zeichen für mehr Geschlechtergerechtigkeit setzen.

Sie wollen mehrere Gleichstellungsvorstösse einreichen, wie sie am Mittwoch mitteilten. Das Sitzungsgeld soll dem Frauenhaus Bern gespendet werden. Das Wort ergreifen werden in der Doppelsitzung vorwiegend Frauen. In der Pause wollen sich die Parlamentarierinnen zu einem Picknick auf dem Bundesplatz einfinden.