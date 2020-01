Wer sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, weniger Alkohol zu trinken und früh ins Bett zu gehen, der musste am Montagabend schon ein wenig schummeln. Denn der Kursaal Bern lud zum Dreikönigsabend. «Ich starte meinen Alkohol-Ramadan nicht mehr am 1. Januar. Seit es den Anlass gibt, fange ich halt erst am 7. an», sagt Christoph Balsiger von der Werbeagentur Cargo. Er ist einer der 750 angemeldeten Gäste, die ein dichtes Programm geboten bekamen: Nebst Musik von Baze, Slädu und Jessiquoi gab es Entertainment von Raphael Urweider, Jürg Halter oder den Schneuwlys.