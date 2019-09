Berner Platte: In der SCB-Lounge werden Chefs emotional

Der Start zur Eishockeysaison ist meist, wenn sich der Spätsommer ein wohl letztes Mal zurückmeldet. So wie am Freitagabend, wenn der SCB in der Postfinance-Arena den SC Rapperswil-Jona empfängt. Draussen herrschen T-Shirt-Wetter und rund 25 Grad. Doch ein wahrer Eishockeyfan lässt sich auch bei diesen Temperaturen den ersten Auftritt seiner Lieblinge nicht entgehen.