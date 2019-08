Belp verteidigt seinen Titel

Auch die Nachbarn stark

Vor Bern kann sich Belp aktuell aber noch in einem anderen Bereich positionieren. Mit 174 von 200 möglichen Punkten setzte es sich 15 Plätze vor der Stadt Bern an die Spitze von total 25 Gemeinden in der Region Bern, die beim Rating des Handels- und Industrievereins (HIV) mitgemacht hatten.

Der Verein beurteilt die Gemeinden hinsichtlich ihrer Wirtschaftsfreundlichkeit und der Standortattraktivität. Er will den Gemeinden ihre Stärken und Schwächen im Vergleich zu anderen aufzeigen. Das Rating findet alle vier Jahre statt, am Freitag wurden zum sechsten Mal Medaillen an die Gemeinden verteilt.

«Ihr könnt gerne wieder ein Rating durchführen, wir haben nämlich kürzlich unsere Abwassergebühren gesenkt.»Benjamin Marti Gemeindepräsident von Belp

Belp schaffte es dieses Jahr erneut auf Platz eins, nachdem es sich bereits 2015 hatte durchsetzen können. Ausschlaggebend für den Sieg waren die vielen Punkte, die die Gemeinde in allen fünf bewerteten Kategorien – Steuern und Gebühren, Verkehrsanbindung, Bauen, weiche Standortfaktoren sowie Umgebung und Lebensqualität – einheimsen konnte. Verfügbarkeit von Bauland, Anzahl Beschäftigte, Naherholungsgebiete, Ausbildungsmöglichkeiten: die Gemeinde überzeugte überall.

Über die Punktvergabe freuen können sich im aktuellen Ranking auch zwei Nachbargemeinden von Belp: Münsingen macht fünf Ränge gut und landet auf Platz zwei, Kehrsatz erhält die Bronzemedaille. Neuen­egg ist neu beim Rating der Agglo Bern dabei und steigt gleich auf dem vierten Platz ein.