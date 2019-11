Bald fährt das Tram in der Kolonne mit

Zumal die Strasse auf den sanierungsbedürftigen 1,2 Kilometern in Zukunft überhaupt nicht mehr so aussehen wird wie heute. Die augenfälligste Veränderung wird das Tram durchmachen, das blaue Bähnli, das seit eh und je auf dem Eigentrassee in der Strassenmitte unterwegs ist. Neu wird es in diesem Abschnitt nicht mehr auf nur einem Gleis, sondern auf Doppelspur fahren. Das erleichtert das Kreuzen und ermöglicht einen stabileren, in Zukunft vielleicht auch dichteren Fahrplan.

Frühestens 2021

Im Gegenzug werden die Gleise in die beiden Fahrspuren verschoben. Bähnli und Autos werden sich also den gleichen Raum teilen müssen, und das sorgt bei den Anwohnern für Stirnrunzeln. Sie erleben Tag für Tag mit, wie sich die Autos vom Knoten Egghölzli her weit ins Dorf zurückstauen, weil die Thunstrasse auch eine wichtige Zufahrt in die Stadt Bern ist. Und sie fragen sich, ob das Chaos nicht noch grösser wird, wenn zusätzlich noch das Tram im Verkehr stecken bleibt?

Alles halb so schlimm, versuchten die Behörden an mehreren Infoveranstaltungen zu beruhigen. Die Situation auf der Thunstrasse sei insofern anders, als der Verkehr dank der neuen Ampelanlage bereits am Autobahnanschluss ausserhalb des Dorfes zurückgestaut werden könne. Wenn man die Strasse ohne grösseren Landerwerb sanieren wolle, bleibe kein anderer Weg. Immerhin werde sie nach Abschluss der Arbeiten links wie rechts über durchgängige Velostreifen und Trottoirs verfügen, was heute nicht der Fall sei.

Die Hauptlast der Kosten tragen der Regionalverkehr Bern-Solothurn mit 16,7 Millionen (40 Prozent) und der Kanton mit 13 Millionen Franken (31 Prozent) als Eigentümer von Gleis und Strasse. Ihren Beitrag leisten auch das städtische Verkehrsunternehmen Bernmobil mit 5,5 Millionen (13 Prozent) und die Stadt Bern selber mit 5 Millionen (12 Prozent). Ihnen gehören Gleis und Strasse am Knoten Egghölzli, der im Rahmen des Projekts ebenfalls saniert wird.

Den Kantonsbeitrag hat der Regierungsrat im September bereits abschliessend bewilligt. Wenn nun auch die anderen Partner ihr Geld sprechen, kann es mit dem Projekt zügig vorangehen. Zumal der Bund die Baubewilligung auf Ende Jahr in Aussicht gestellt hat, wie in den Parlamentsunterlagen von Muri steht. Frühester Baubeginn wäre dann im Frühling 2021, wobei sich das Datum mit Rücksicht auf andere Grossprojekte im Raum Bern noch verschieben kann.

Grossräumig umgeleitet

Während der siebenmonatigen Bauarbeiten bliebt die Thunstrasse gesperrt. Die Autos werden grossräumig über die Worbstrasse umgeleitet. Der Ersatzbus rollt stadteinwärts ebenfalls über diese Achse, stadtauswärts dagegen über die Dunantstrasse. Die Anwohner haben jederzeit Zugang zu ihren Liegenschaften.