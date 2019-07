Bären-Baustelle hinterlässt Spuren

Positiv war sie dem Bau des Bäre-Towers gegenüber eingestellt gewesen. Gelassen wollte sie die Bauerei über sich ergehen lassen. Eingestellt hatte sie sich auf mehr Staub und Dreck – und auch auf mehr Lärm. «Aber die letzten fünf Monate haben mich mehr belastet, als ich das gedacht hätte.»

Wie schon beim ersten Besuch Anfang Jahr sitzt Jolanda Friederich in ihrem behaglichen Wohnzimmer. Diesmal steht die Balkontür offen, von draussen dringt ein stetiges, aber nicht allzu lautes Brummen von Maschinen. Die 75-Jährige hebt die Augenbrauen. «Heute haben wir Glück, so gering war die Lautstärke in den vergangenen Monaten kaum einmal.»

Friederich lebt seit über fünfzig Jahren in der Gemeinde Ostermundigen und seit knapp zehn Jahren einen Steinwurf entfernt von dort, wo das höchste Wohngebäude des Kantons entsteht. «Mir gefällt es eigentlich hier, umziehen wegen einer Baustelle kam für mich nie infrage», sagt sie.

Das sei bei einem jungen Paar, das in der Nähe gewohnt habe, anders gewesen. «Sie waren die Ersten, die weggezogen sind.» Mit einer Nachbarin habe sie abgemacht, dass sie durchhalten würden, bis das Hochhaus fertiggestellt worden sei. Aber: einfach sei es nicht. Das Wort Baustelle mag sie nicht mehr hören.

Mitleid mit anderen

Jolanda Friederich läuft zwischen den Blöcken hindurch, die an die Baustelle grenzen. Durchgänge sind versperrt, Parkplätze aufgehoben, grosse Rohre schlängeln sich wie die Arme von Tintenfischen auf den Rasenflächen um die Häuser herum, Verbotsschilder hängen mal links, mal rechts.

«Einmal wurde in der Nachbarschaft die Ambulanz gerufen, doch diese konnte gar nicht bis zur betroffenen Wohnung vorfahren», erzählt die Ostermundigerin. «Alles im Quartier ist komplizierter.» Sie spreche aber nicht nur mit Anwohnern und Nachbarn, sondern auch mit den Leuten, die auf der Baustelle arbeiten. «Denn diese tun mir eigentlich mehr leid, sie sind ja dem Lärm, Staub und Dreck noch viel mehr ausgeliefert als ich.»

Fachausdrücke und E-Mails

Es ist einerseits der Lärm, der in den letzten fünf Monaten bei Friederich mehr Spuren als erwartet hinterlassen hat. Manchmal würden Arbeiten während der Mittagszeit durchgeführt oder dauerten bis in den Abend hinein an, auch an Samstagen hätten schon Maschinen gebrummt. Friederich erhielt Infos über Zeitpläne und Vorgehensweisen auf der Baustelle des 100-Meter-Hauses. Und über die Verarbeitung von Spundwänden und Bohrpfählen.

«Es sind Fachausdrücke, mit denen ich nichts anfangen kann. Was ich weiss, ist jetzt aber, dass das alles viel Lärm verursacht.» Und auch über die Art der Infos ist Jolanda Friederich nicht ganz glücklich. Künftig werden die Leute nicht mehr per Post, sondern nur noch via E-Mail über das Vorgehen beim Bäre-Tower informiert. Oder über eine Informationstafel beim Bahnhof Ostermundigen (siehe Box unten).

Friederich schüttelt den Kopf. «90 Jahre alt ist ein Bekannter von mir, der hat weder eine Mailadresse, noch kann er einfach so zu Fuss zum Bahnhof rauflaufen.» Gleichzeitig, sagt sie schulterzuckend, sei das Ganze jetzt nun mal die Realität, da könne man nichts anderes machen als hoffen, dass es schnell vorbeigehe. (Berner Zeitung)