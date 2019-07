Badeplausch fördert Zusammenhalt

Einige Meter neben dem Häuschen des Bademeisters sitzt eine Besucherin mit ihrer Tochter auf der Wiese. Die beiden kommen regelmässig her. «Für unser Dorf ist die Badi ein wichtiger Treffpunkt», sagt die Frau. Es gebe hier alles, was man brauche: ein Schwimmbecken, einen Sprungturm, Platz zum Spielen und eine gemütliche Beiz. «Meine Schulfreundinnen sind auch oft hier», ergänzt die Tochter. Die Familie hat sich ein Saisonabonnement gekauft, um die Badi zu unterstützen. Die verkauften Abonnemente haben in den letzten Jahren zugenommen. Auch die Besucherzahlen sind tendenziell steigend.

Unterdessen sind alle Tische im Restaurant besetzt. Es gibt Nudelpfanne mit Fleisch und Gemüse. «Als unsere Kinder jünger waren, verbrachten wir ganze Sommer hier», erzählt ein älteres Ehepaar. Seit Jahren sind sie Stammgäste. Man schätzt den familiären Umgang, die übersichtliche Anlage. Momentan verbringen die beiden bis zu drei Abende in der Badi. «Etwa gleich viele wie die Vertreter des Gemeinderates», sagt der Ehemann und schmunzelt.

Spontan später schliessen

In den Badis kommen die Menschen zusammen, auch deshalb sind diese Orte für viele ein Stück der lokalen Identität. Das ist in Grosshöchstetten nicht anders als in Biglen. Wenn etwas bemängelt wird, dann nur leise.

Etwa, dass der Betrieb erst um 10 Uhr öffnet. Doch verlängerte Öffnungszeiten sind eine Kostenfrage. «Wenn wir sie erweitern würden, müssten die Schichten auf zwei Bademeister aufgeteilt werden», erklärt Zysset. Er entscheidet jeweils spontan, die Badi bei gutem Wetter länger offen zu lassen – oder bei Regen früher zu schliessen.

Die Öffnungszeiten konsequent auszubauen, ist kein Thema. In Basel hingegen fordert die SP, dass die öffentlichen Bäder wegen des Klimawandels und der zahlreichen Hitzetage länger offen sind. «Ich finde es gut, dass ich hier flexibel entscheiden kann», erwidert Zysset.

Im Hintergrund hat das Reifenrennen begonnen. Jeweils drei Kinder kämpfen sich auf grossen Schwimmringen durch das 25-Meter-Becken. Die Siegerinnen und Sieger werden per Megafon ausgerufen. Dann wird es ruhiger. Baden bei Kerzenlicht und Mondschein. Und irgendwann haben sich auch die Letzten auf den Heimweg gemacht.