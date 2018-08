Loubegaffer: Räblus zum Ersteigern

Freude herrscht bei Alt-Bundesrat Adolf Ogi und seiner Stiftung Freude herrscht. Sie wurde vor acht Jahren im Andenken an Ogis Sohn Mathias A. Ogi gegründet und unterstützt seither Projekte und Organisationen des Kinder- und Jugendsports sowie Programme zur Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

Jetzt erhält die Stiftung den mit 100'000 Franken dotierten Preis der Anne-Duttweiler-Stiftung. Verliehen wird der Preis am 18. September im Institut Gottlieb Duttweiler in Rüschlikon im Kanton Zürich. Empfangen werden die Gäste durch Max Alter (Präsident des Stiftungsrats und Geschäftsleiter der Genossenschaft Migros Wallis).

Anwesend sind nebst Adolf Ogi auch seine Tochter Caroline Ogi und Stiftungsrat Daniel Beyeler. Heinz Karrer (Präsident von Economiesuisse) wird die Laudatio halten. Den Preis übergeben werden Max Alter und Anton Gäumann (Geschäftsleiter der Migros Aare). Die Loubegaffer gratulieren schon jetzt für die verdiente Anerkennung!

Schon bald, nämlich am 1. September, soll die ehemalige JetLäg-Bar von Schämpu Schär unter neuem Namen und neuer Führung eröffnen. Der Berner Hairdesigner (so nennt man heute einen Coiffeur) Oliver Zihlmann will mit der Jail-Bar an der Gerechtigkeitsgasse 53 an die guten alten Räblus-Zeiten anknüpfen. Daselbst stand Zihlmann einst selber hinter dem Bartresen.

Das Angebot auf Ricardo.ch. Foto: ehi

Die Räblus-Zeiten können auch «Normalsterbliche» zu sich nach Hause holen. Auf Ricardo.ch wird derzeit der neonrot leuchtende Schriftzug, der einst an der Fassade des Gebäudes am Schmiedeplatz prangte, versteigert. In der Beschreibung heisst es: «Kulturhistorisches Objekt aus Bern, das ORIGINAL, um 1955». Wer das kulturhistorische Objekt erwerben will, muss mindestens 2250 Franken investieren. Der Sofortkaufpreis beträgt 3250 Franken. Die ­Loubegaffer haben aber festgestellt, dass die Auktion schon mehrmals ohne ein Gebot endete und wieder neu online gestellt wurde.

An dieser Stelle verkündeten die Loubegaffer – zugegebenermassen ein bisschen verklausuliert –, dass der nächste Bachelor der gleichnamigen TV-Trash­sendung auf 3+ aus der Region Bern stammt, Fussball spielt, ­tätowiert und muskulös ist. Nun: Die Loubegaffer sind froh, dass sie den Namen des Mannes noch nicht publik machten. Denn wie sie nun erfahren haben, hat der Fast-Bachelor 3+ im letzten Moment eine Absage erteilt.

Die Loubegaffer sind traurig. Radio-Bern-1-Moderator Marco Scherrer verlässt nämlich den Sender Ende Jahr. Und wir fragen uns, wer nun in Zukunft an all den Partys, unter anderem im Bierhübeli, zusammen mit Bern-1-Moderator Mike Baader, dem Mann mit der unverwechselbaren tiefen Stimme, auf­treten wird.

stadtbern@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)