Loubegaffer: Pompeo, Raimondi und zwei Knochenbrüche

Am Samstag besuchte der US-Aussenminister Mike Pompeo die Stadt Bern. Er reiste mit seiner Gattin Susan, seinem Tross und Sicherheitsleuten an, die mit Maschinenpistolen den Eingang zum Bundeshaus sicherten. Gleichzeitig war auf dem Bundesplatz der Märit im Gange. Die Marktfahrer liessen sich allerdings weder von den Bodyguards, noch von Pompeo beeindrucken. Im Bundeshaus wurde Pompeo von FDP-Nationalrätin Christa Markwalder zu einer privaten Tour empfangen. Privat war sie dann doch nicht, da diverse Medienleute sich an Pompeos Fersen hefteten. Kein Wunder, ist es doch zwanzig Jahre her, dass ein US-Regierungsmitglied Bern besuchte. Die anschliessende Stadttour leitete Denise O’Gorman. Die gebürtige Peruanerin ist Touristenführerin bei Bern Welcome. Sie hat in den USA studiert und ist mit SP-Gemeinderat Michael Aebersold verheiratet. Die Tour führte zum Zytglogge und weiter zum Rosengarten, wo die Delegation auf die Altstadt hinunterblickte.