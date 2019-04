Loubegaffer: Plädoyer für friedliche Partys

Die Loubegaffer sind nach dem YB-Meisterwochenende immer noch euphorisch, aber auch müde. Was für ein Gefühl, als der YB-Bus ins Stadion einfuhr! Wo hat man so was schon gesehen? Weitere Höhepunkte der Feier waren die Auftritte von YB-Goalie Marco Wölfli mit der Meisterzigarre und von Guillaume Hoarau, der mit dem Velo auf den Platz fuhr.