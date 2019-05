Loubegaffer: Mèches, Tenü-Wechsel und Personalnotstand

Modepolizeiliche Fragen werfen auch YB-Spieler auf: Extravagant mag es Miralem Sulejmani mit knallroter Gucci-Hose, wie die Loubegaffer ihn in der Stadt sichteten. Christian Fassnacht geht unter die Modedesigner und lanciert ein eigenes Label: Cedici. Stürmer Guillaume Hoarau fällt in Camouflage-Kleidern auf. Am Samstag wechselte er mehrmals Tenü: Tagsüber trug er schwarz und orange. Beim Auftritt am EWB-Fest waren Lederjacke und Jeansgilet angesagt. Später im Hotel Schweizerhof trat er in Béret, Buntfaltenhose und Shirt auf die Bühne. Das Gerücht kursiert, Hoarau werde am Gurtenfestival mit Patent Ochsner auftreten.YB-CEO Wanja Greuel setze sich seit zwei Jahren persönlich dafür ein, wie er den Loubegaffern am Jubliäumsfest des Gurtenparks sagte.

Am gleichen Anlass war auch Alec von Graffenried. Der Stapi tritt nicht immer gleich souverän auf, doch am Freitag riss er Witze, die das Publikum verstand und sogar lustig fand. Und er erzählte Persönliches, von seiner Hochzeit, die er auf dem Gurten feierte. Annemarie Berlinger, Könizer Gemeindepräsidentin, stellte klar, dass es keine zweite Hochzeit geben werde. «Zumindest nicht zwischen Köniz und Bern.» Am Schluss verteilte von Graffenried nicht nur an die Damen Küsschen: Reto Sopranetti, stellvertretender Leiter Migros Aare, bekam einen Schmatzer auf die Backe. Auch für den Gurtenpark-Leiter Hans Traffelet gab es Schmatzer. Diese Müntschi waren strategisch platziert, da von Graffenried gleichnamiges Bier der Brauerei Felsenau verschenkte. Blöd nur, dass Traffelet kein Bier trinkt, wie die Loubegaffer wissen.

Personalnotstand im Stadtrat: Am Donnerstag sass Stadtrat Manuel C. Widmer (GFL) auf dem Platz des ersten Vizepräsidenten. Der Grund war ein doppelter Ausfall im Präsidium. Ratspräsident Philip Kohli (BDP) meldete sich ab, weil er sich auf die Anwaltsprüfungen vorbereitet. Die Sitzung leitete deshalb die erste Vizepräsidentin Barbara Nyffeler (SP). Weil auch der zweite Vizepräsident Kurt Rüegsegger (SVP) aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, rückte Chef-Stimmenzähler Manuel C. Widmer temporär ins Präsidium nach. Die Beherrschung der Schaltknöpfe am Pult bereitete ihm keine Probleme: «Mit Knöpfen kenne ich mit mich aus», sagte der Teilzeit-Discjockey.

Die Loubegaffer schauen hin, hören zu und rapportieren, was unter den Berner Lauben zu reden gibt. stadtbern@bernerzeitung.ch.