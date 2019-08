Auto landet nach Selbstunfall auf der Seite

Am Samstagabend um 23.30 Uhr ereignete sich auf der Autostrasse A6, zwischen Biel und Studen ein Selbstunfall. Dabei verlor ein in Richtung Lyss fahrender Autolenker auf der Kanalbrücke die Herrschaft über sein Fahrzeug, prallte in die Leitplanke und kam schliesslich auf der Seite liegend zum Stillstand.