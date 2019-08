Auto landet bei Selbstunfall auf Dach

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, ungefähr um 17.30 Uhr: Ein von Brügg herkommendes Auto war in Richtung Lyss unterwegs gewesen, als es im Bereich der Brücke auf die Leitplanke auffuhr und daraufhin auf dem Dach liegend in der Strassenmitte zum Stillstand kam.