Auszeichnungen für BZ-Redaktor Stefan von Bergen und Infografiker Daniel Barben

Er ist einer von schweizweit sieben «Local Heros». Von Bergen verfolgt, beschreibt und kommentiert seit Jahren die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Kanton Bern.

Auch am 21. European Newspaper Award gabs eine Auszeichnung. Infografiker Daniel Barben gewinnt mit der Arbeit «digitalorakel.ch» einen Award of Excellence in der Kategorie Multimedia Storytelling.

Der European Newspaper Award wird jährlich vergeben, heuer nahmen insgesamt 184 Zeitungen aus 25 Ländern am 21. European Newspaper Award teil. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4000 Einreichungen. Die Zahl der Eingaben von Multimediaprojekten ist stark angestiegen, umso mehr freut uns auch dieser Preis.