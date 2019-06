Augen auf! Zwischendurch: Ohren zu!

Fast am Schluss kommt ein Flugzeug. Es ist rot, hat einen Propeller, der sich dreht, und einen Motor, der Lärm macht. Das Flugzeug schwebt an einer Laufkatze durch den Raum. So heissen die beweglichen Kranbauteile, bei denen das Hebegerät oben an einer Schiene entlangläuft. Damit ist bereits zweierlei über die neue Produktion von Madame Bissegger gesagt.