Alte Aare neu gemacht

In einem Auen- und Naturschutzgebiet zu bauen, ist, wie den Elefanten durch den Porzellanladen zu jagen. Tonnenschwere Bagger und Maschinen kämpfen sich durch den Wald und die Uferböschungen entlang der Alten Aare, reissen Bäume und Boden mit, schrecken Biber auf und walzen Orchideen platt, schneiden lange Wunden in ein sensibles Ökosystem, lassen Lücken, Dreck und viele offene Fragen zurück: Was passiert da ­genau?