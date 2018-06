Zweiter Versuch: Gurtenfestival setzt erneut auf «Cashless»

Nun wird der Gurten wieder «Cashless»: Zugunsten von kürzeren Wartezeiten an Bars und Food- sowie Märitständen wollen die Festivalmacher dem System eine zweite Chance geben. 2018 können also Festivalbesucher ihr Portemonnaie wieder zu Hause lassen und auf dem Hausberg bargeldlos bezahlen.

Man sei sich bewusst, dass viele Festivalbesucher mit dem «Cashless»-System keine guten Erfahrungen gemacht hätten, schreiben die Verantwortlichen am Freitagmittag in einer Medienmitteilung. 2013 war die damals frisch eingeführte Bezahlmethode am Eröffnungstag komplett ausgefallen und hatte auch an den darauffolgenden Festivaltagen immer wieder Störungen.

Nun ist man aber gewillt, dem System eine zweite Chance zu geben. Das Personal könne so entlastet werden, auch führe das System zu «logistischen Vereinfachungen». Bei der Wiedereinführung des Systems ist das Gurtenfestival eine Kooperation mit dem Openair Frauenfeld eingegangen.

Der Entscheid hat für die Festivalbesucher Folgen: Die «Cashless Card» wird 2018 auf dem Festivalgelände das einzig mögliche Bezahlmittel sein. Gurtengängern wird deshalb empfohlen, sich bereits im Vorfeld online zu registrieren. So könne nämlich Guthaben schon vor dem Festival mittels Smartphone aufgeladen werden.

Wer sich nicht registriert, erhält beim Bändeltausch eine leere, unpersonalisierte «Cashless Card», die nur an den sogenannten «Cash Points» auf dem Festivalgelände geladen werden kann.

Totalausfall vor fünf Jahren

2013 war die Ersteinführung des bargeldlosen Bezahlsystems «Cashless» für Besucher, Veranstalter und Personal deprimierend: Gleich am ersten Festivaltag fiel das System komplett aus.

Der Grund: Ein Datentransfer, der in der Nacht vor Festivalbeginn durchgeführt wurde, hatte nicht reibungslos geklappt. Also gab es Schlangen vor dem Helpdesk und die Bars und Marktstände mussten kurzfristig mit Bargeld ausgestattet werden.

Daraufhin entschied sich die Festivalleitung, das System abzusetzen und wieder auf Bargeld umzusteigen. Man wolle erstmal abwarten, bis sich ein Unternehmen auf diesem Gebiet etabliere und «eine stabile Lösung für Grossanlässe gefunden» habe, sagte Philippe Cornu damals.

Ob das System nun tatsächlich reibungslos funktioniert, wird sich spätestens ab dem 11. Juli 2018 zeigen. Dann nämlich startet das 35. Gurtenfestival. (chh/mk/pd)