Zwei Verletzte nach Unfall in Rubigen

Am Montagmorgen sind im Bereich des Autobahnanschlusses bei Rubigen zwei Autos kollidiert. Der Unfall ereignete sich um 6.40 Uhr, wie die Kantonspolizei am Montagmittag mitteilte.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Autolenker – welcher die Autobahn A6 bei Rubigen von Bern herkommend verlassen hatte – dabei, auf die Belpstrasse in Richtung Rubigen abzubiegen, als gleichzeitig eine Autolenkerin auf der Belpstrasse in Richtung Belp fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge aus noch zu klärenden Gründen zur seitlich-frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der 56-jährige Autolenker und die 41-jährige Autolenkerin wurden beim Unfall verletzt. Sie mussten mit zwei Ambulanzen in Spitäler gebracht. An den Autos entstand grosser Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallarbeiten kam es im Bereich der Belpstrasse beim Autobahnanschluss Rubigen vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde durch Verkehrsdienstmitarbeiter einer örtlichen Baustelle geregelt. (mib/sda)