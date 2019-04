Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Am Montag kurz nach 16.20 Uhr kam es in Herrenschwanden zu einem Unfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Auto auf der Uettligenstrasse von Uettligen her in Richtung Halenbrücke, als es kurz nach der Postautohaltestelle «Thalmatt» auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen.