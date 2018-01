Zwei Personen aus brennendem Haus gerettet

In der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht brannte an der Mühletalstrasse in Münsingen ein Mehrfamilienhaus. Das Feuer war auf einem Balkon ausgebrochen und hatte sich auf den Dachstock ausgebreitet.

Die Feuerwehr musste zwei Personen über eine Leiter aus dem Obergeschoss retten. Die Frau und das Kind wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gefahren. Alle anderen Personen, welche sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude befanden, konnten das Haus selbstständig verlassen.

Den mehr als 50 Angehörigen der Feuerwehr gelang es laut Polizeiangaben, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit jedoch unbewohnbar.

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unbekannt.

