Zwei Messerattacken und ein ausgeraubter Car

Die Berner Schützenmatte erlebte am Freitag eine gewalttätige Nacht. In weniger als einer Stunde ereigneten sich dort gleich drei Attacken, wie die Kantonspolizei berichtete. Zuerst, kurz vor 1 Uhr, drang eine Gruppe Jugendlicher beim Parkplatz an der Neubrückstrasse in einen Reisecar ein. Dort bedrängten sie den wartenden Chauffeur und plünderten Wertsachen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.