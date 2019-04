Zwei Männer nach Flucht angehalten

Am Montag gegen 21 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass mehrere vermummte Personen kurz zuvor in einem Restaurationsbetrieb an der Junkerngasse in Bern Sachbeschädigungen begangen hätten. Die ausgerückten Patrouillen stellten vor Ort unter anderem verschiedene Sprayereien fest, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.