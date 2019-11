Zwei Männer angegriffen und verletzt

Am Freitagabend wurden in Bern zwei Männer durch Unbekannte angegriffen und dabei verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die zwei Männer gegen 21.30 Uhr zu Fuss von der Schützenmatte her in Richtung Bahnhof Bern unterwegs gewesen.

Als sie bei der Verzweigung Neubrückstrasse/Bollwerk den Fussgängerstreifen überquert hatten, wurden sie gemäss Aussagen von vier Unbekannten unvermittelt tätlich angegangen und unter anderem mit Schlägen traktiert. Daraufhin hätten sich die Unbekannten in Richtung Bahnhof entfernt.