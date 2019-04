Zwei Expertinnen für alte Textilien

Der Mikrostaubsauger beseitigt Staub, Erde, Insektenreste. Bild: Raphael Moser

Das Gewand ist reich verziert. Zwei goldene Kreuze prangen auf dem Brust- und Rückenbereich, Kordeln und feine vielfarbige Ornamente bilden den Rand der zwei blauen Zierstreifen. Mit einem Massband untersucht Anja Bayer die verschiedenen Schmuckelemente. «Es gibt einige Unregelmässigkeiten», erkennt die 42-Jährige mit ihrem geschulten Auge.

«Entweder haben mehrere Personen an dem Stück gearbeitet, oder es war nicht so wichtig, dass das gleiche Motiv exakt wiederholt wird.» Herausfinden, wie die Textilie gefertigt wurde, welche Techniken dabei verwendet wurden, und so dabei helfen, die Geschichte der Kleidung zu rekonstruieren. Das sei eine weitere wichtige Aufgabe der Restauratorinnen.

Uralte Tunika aus der Wüste

Die braune Tunika, an der Carrera und Bayer arbeiten, stammt aus dem 7. oder 8. Jahrhundert, gefunden wurde sie in einem Grab in Ägypten. So viel ist über das Stück bekannt, an dem die beiden Frauen seit etwa einem Jahr arbeiten. Die Tunika ist nur eines von vielen historischen Kleidungsstücken, welches die Abegg-Stiftung in Riggisberg besitzt. Die älteren davon stammen meistens aus Wüstengebieten, wo es trocken ist und die Textilien weniger schnell zerfallen.

Immer wieder andere Exponate zeigt die Stiftung in den eigenen Ausstellungsräumen. Jene braun-blaue Tunika, die auf dem Arbeitstisch von Noa Quinteiro Carrera und Anja Bayer liegt, bekamen die Besucher jedoch noch nie zu Gesicht. Sie wird buchstäblich im Zentrum der neuen Sonderausstellung «Luxus am Nil» stehen, welche am 28. April eröffnet wird.