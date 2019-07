Zusätzliche Fahrspur bei Autobahn-Verzweigung Schönbühl

Seit Donnerstag haben Automobilisten zwei Streifen zur Auswahl, wenn sie vom Grauholz her Richtung Schönbühl/Biel fahren wollen. Nach einjähriger Bauzeit ist die zusätzliche Fahrspur auf der Rampe Bern-Biel geöffnet worden.

Das teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mit. Die Neuerung soll den Verkehrsfluss bei der Autobahnverzweigung verbessern. Die A1 nördlich von Bern gehört zu den am stärksten befahrenen Autobahn-Teilstücken der Schweiz. In den Spitzenzeiten verlangsamt sich der Verkehrsfluss regelmässig. Ein Projekt für eine durchgehende Fahrstreifenergänzung befindet sich in Planung, doch müssen sich Autofahrer noch einige Jahre gedulden.