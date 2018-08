Man stelle sich vor, es ist bereits der 25. November. Die Könizerinnen und Könizer entscheiden an der Urne, ob sie die Gemeindesteuern im nächsten Jahr um einen halben Zehntel auf 1,54 Einheiten anheben wollen. Auf einem zweiten Stimmzettel äussern sie sich gleichzeitig zur kantonalen Steuer­gesetz­revi­sion, welche die Firmen entlasten soll.

Weniger Geld im eigenen Haushalt und mehr Geld in den Kassen der Unternehmer? Das kann nicht sein, werden die meisten denken – und überzeugt ein ­doppeltes Nein einwerfen. Der Plan, den 220-Millionen-Haushalt über höhere Steuern vor einem 3,4-Millionen-Defizit zu bewahren, ist so von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Dieses Szenario treibt vor der Budgetdebatte vom Montag viele Parlamentarier um. Mit der Folge, dass sie wohl vorzeitig die Reissleine ziehen werden, wie Casimir von Arx vor Augen führt.

«Es ergibt doch ­keinen Sinn, Geld für die Organisation eines Urnengangs auszugeben, wenn sich das Nein so klar abzeichnet.»Casimir von Arx, GLP

«Es ergibt doch keinen Sinn», sagt der GLP-Politiker und Chef der Mittefraktion, «Geld für die ­Organisation eines Urnengangs auszugeben, wenn sich das Nein so klar abzeichnet.» Zumal eine Steuer­erhöhung beim Volk nur eine Chance hätte, wenn sie von einer klaren und vor allem breit abgestützten politischen Mehrheit getragen würde. Und die sei aktuell nicht in Sicht.

Zwar bekennt sich die links-grüne Seite seit langem zu höheren Steuern, derweil sich die Bürgerlichen kritisch äussern. Bei der aktuellen Sitzverteilung ergibt sich eine knappe Ja-Mehrheit im Verhältnis von 16 zu 14 – bleiben die 10 Sitze aus dem Mittebündnis von GLP, CVP, EVP und BDP, das in diesem Umfeld das Zünglein an der Waage spielen kann und nun sein Gewicht gegen die Steuererhöhung einsetzt. Damit ist das Nein im Parlament besiegelt, die Budgetabstimmung im November findet erst gar nicht statt.

Bremse fehlt

Für seine Haltung führt von Arx auch inhaltliche Argumente ins Feld und blickt dafür zurück in die Finanzdebatte vom ­Juni. Damals wollte das Parlament nichts vom Vorschlag aus der Mitte wissen, die Steuern nur für einen fix definierten Zeitraum anheben zu können.

Mit dieser zeitlichen Befristung wäre die Politik gezwungen gewesen, ausgabenseitig auf die Bremse zu treten, führt von Arx aus. Nun aber fehle ein Ins­trument, das verbindlich zum sparsamen Umgang im Finanzbereich anhalte. Die Steuern zu erhöhen, sei in dieser Situation nicht angebracht.

Noch zu früh

Von Arx gesteht dem Gemeinderat durchaus zu, erste Ideen entwickelt zu haben. In der Botschaft ans Parlament kündigt die Exekutive eine «restriktive Ausgabenpolitik» an. Konkret sollen künftig die Sach- und Personalkosten prozentual nur noch halb so stark wachsen wie die Bevölkerung, bisher nahmen sie übermässig zu.

Dieser Ansatz sei gut, lobt von Arx, aber eben, die Verbindlichkeit fehle. In den nächsten Monaten wolle man diese nun über neue Instrumente schaffen, denn: Für das übernächste Jahr lasse sich eine Steuererhöhung kaum vermeiden.

Auch die SVP sieht die Sparbemühungen der Exekutive. Fraktionschefin Kathrin Gilgen erinnert aber daran, dass der aktuelle Gemeinderat erst seit Anfang Jahr im Amt ist. Deshalb sei es zu früh, über eine Steuererhöhung zu reden. «In einem Jahr werden wir sehen, wie ernst es ihm ist.» Kollegin Erica Kobel von der FDP fordert derweil eine Aufgabenüberprüfung, «die ihren Namen verdient».

Es reiche nicht mehr, hier und da ein bisschen den Rotstift anzusetzen, nun müsse man grundsätzlich über die Bücher gehen. Auch wenn die Könizer Politik in dieser Beziehung seit Jahren nicht vom Fleck kommt? «Ich spüre auf allen Seiten einen grossen Willen. Wir werden einen gemeinsamen Nenner finden.»

Geld für Investitionen

In alledem gehen die befürwortenden Stimmen von SP und Grünen fast unter. Die beiden Parteien betonen, dass Köniz massiv in Schulen und andere Infrastrukturen investieren müsse und deshalb das zusätzliche Geld nötig habe.

Den Vorhalt, sie hätten sich mit ihrem Widerstand gegen die begrenzte Steuererhöhung das Nein aus der Mitte selber eingehandelt, lassen sie so nicht im Raum stehen: Man könne nicht aus rein politischem Kalkül heraus einem Geschäft zustimmen, das man unnötig finde, erklärt ­etwa die Grüne-Fraktionschefin Iris Widmer. (Berner Zeitung)