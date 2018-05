Zugverspätungen zwischen Gümligen und Münsingen

Am Donnerstag um etwa 11.15 Uhr kam es zwischen Gümligen und Rubigen zu einer Stellwerkstörung, in deren Folge der Bahnverkehr auf der Strecke Bern-Thun bis kurz vor 13 Uhr unterbrochen war. Zwischen Ostermundigen und Rubigen verkehrten Ersatzbusse, Züge des Fernverkehrs wurden durchs Gürbetal umgeleitet, was für Reisende einen zeitlichen Mehraufwand bedeutete.

Nachdem die Störung behoben worden war, tauchte schon das nächste Problem auf: Zwischen Gümligen und Münsingen wurde ein Gleisschaden gemeldet, der erneut zu Verspätungen führte. Der Regioexpress von Bern in Richtung Brig/Zweisimmen fiel zwischen Bern und Spiez aus. Zwischen den beiden Vorfällen habe aber kein Zusammenhang bestanden, beteuert ein SBB-Sprecher auf Anfrage. (mb)