Die Überbauung des Vierer- und des Mittelfelds, das ambitionierteste Stück Berner Stadtentwicklung der aktuellen Generation, nimmt im Jahrestakt Gestalt an. Vor gut zwei Jahren genehmigte das Stimmvolk die Zonenpläne sowie den Landerwerb vom Kanton.

Vor einem Jahr lancierte die Stadt den Wettbewerb zur Entwicklung des Areals am Rand der Länggasse und liess schliesslich 26 Teams zur Teilnahme zu. Und seit der Präsentation der Wettbewerbsergebnisse am Freitag ist konkret, wie das neue Quartier dereinst aussehen wird. Die Eckwerte: In circa 1200 Wohnungen sollen rund 3000 Personen Platz finden, der Umfang der bisherigen Familiengärten bleibt gleich, das Quartier erhält einen Park.