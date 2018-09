Zückerchen der SRG für Bern

Seit vergangenem Mittwoch sind diverse SRG-Kaderleute damit beschäftigt, den Entscheid zu ­erklären, wieso 170 Stellen von ­Radiojournalisten Ende 2020 von Bern nach Zürich verlagert werden. Sendungen wie das «Echo der Zeit» oder «Rendez-vous am Mittag» werden künftig in Zürich produziert.

Nun hat sich auch SRG-Direktor Gilles Marchand zu Wort ­gemeldet. Er versucht in einem Interview mit dem «SonntagsBlick» die Gemüter in Bern etwas zu besänftigen. So führt er diverse Projekte an, welche die SRG in Bern realisieren will. So plant er, in Bern eine Recherche-Redaktion zu schaffen, wie er ausführte. «Eine überregionale, multi­linguale Redaktion mit Kollegen von SRF, RTS, RSI und RTR wird in einem sehr interessanten neuen Projekt nationale Themen behandeln», sagte er.

Als Beispiel nennt er das Thema Integration: «Wie können wir Menschen ­besser in unsere ­Gesellschaft einbinden?» sei eine der möglichen Fragestellungen. Die Schaffung einer solchen Redaktion entspreche den Vorgaben der SRG-Konzession. Die Redaktion wird aus 15 Journalisten bestehen. Jeder Chefredaktor aus jeder Region wird zwei, drei oder vier ­Mitarbeiter delegieren.

Zudem will Marchand in Bern eine Digitalplattform aufbauen. Deren Aufgabe wird es sein, die Inhalte der SRG-Kanäle mit Untertiteln in den beiden jeweils anderen Sprachen aufzubereiten. Die SRG wird künftig per Mail ­Interessenten für ein bestimmtes Themengebiet auf SRG-Beiträge aus einem anderen Sprachgebiet aufmerksam machen.

Ausserdem will Marchand die Inlandredaktion in Bern stärken. Zahlen dazu nannte er nicht. Schliesslich betonte er, dass weiterhin 550 SRG-Mitarbeitende in Bern tätig sein würden. 150 davon sind Journalisten. (Berner Zeitung)