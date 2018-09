Ralph und Ronny fahren auf dem Roller vor. Sie tragen Schottenrock und Brustpanzer – und Schauspielerin Ntando Cele weist sie als Zeremonienmeisterin erst einmal in ihre Schranken. «You are the general, go and be lonely.» Und Ralph und Ronny trotten gehorsam in entgegengesetzte Enden des Raums. Das Publikum grinst. Nach anfänglichem Fremdeln mit dieser Theaterproduktion lehnt man sich zurück und denkt: Doch, das wird gut.

400asa, die Theatergruppe um den aufständischen Berner Regisseur Samuel Schwarz – er ist ein hartnäckiger Kritiker von Konzert Theater Bern – spielt «Lukullus» von Bertold Brecht. Eine gute Idee: Brecht schrieb das Stück 1940 im schwedischen Exil, sieben Tage brauchte er ­dafür nur, doch der schwedische Rundfunk lehnte ab.

So kam das Hörspiel nach Bern, Radio Beromünster strahlte es am 12. Mai 1940 aus – mit einer kleinen Schummelei: Man gab den Autor als Schweizer aus. Ein kriegs- und herrscherkritisches Stück von einem Deutschen hätte es im Jahr nach Kriegsbeginn kaum in den Schweizer Rundfunk geschafft.

Politisches Theater

«Lukullus» dreht sich um den gleichnamigen römischen Feldherrn. Nach seinem Ableben tritt er ins Totenreich ein – und ärgert sich erst einmal, dass er nicht bevorzugt behandelt wird. Schliesslich kommt er vors Gericht der Unterwelt, wo andere Regeln als zu Lebzeiten herrschen. Das Stück ist unschwer als Kritik an Hitler zu verstehen. Es ist politisches Theater, zeitloses Theater auch, mit einer Aktualität, die erschreckt. Obwohl die Namen nie fallen, denkt man unweigerlich an Putin, an Trump, an Erdogan.

Die spärliche Ausstattung der Inszenierung in der Grossen Halle erweist dem Hörstück Respekt. Es wird viel gesprochen, wenig gespielt. Die grossartige Ntando Cele liest Brechts Text auf Englisch, es wird simultan übersetzt (Ted Gaier, Gina D’Orio). Und dann kommt immer wieder, wie ein Faustschlag, die Metaebene: Samuel Schwarz, der filmend durch den Saal schreitet und ab und zu Anweisungen gibt. Cele, die sich selbst unterbricht, um eigene Gedanken einzufügen – oder eine Szene noch einmal in anderem Tonfall zu intonieren.

«You are the ­general, go and be lonely.»



Master of Ceremony

Alles soll den Anschein einer Probe erwecken, was auch immer wieder betont wird. Und zudem erscheint weiteres Personal: Plötzlich sitzt der Musiker Reverend Beat-Man auf der Bühne; der Dichter Raphael Urweider – Ehemann von Cele – spaziert rauchend hinter die Schauspieler und macht Fotos. Und der ein­geladene Werner Wüthrich, ein profilierter Brecht-Forscher, wird auf die Bühne gesetzt und zu «Lukullus» befragt, wobei immer wieder Störgeräusche kommen. Als ob man ihm gar nicht so recht zuhören möchte.

Metaebene nach Metaebene

Dabei hat er – und auch das Stück – viel zu sagen. Das wird in starken Momenten immer wieder klar. Da ist man ganz bei der Produktion, bei den Schauspielern, die alle einen hervorragenden Job machen. Nur verliert sich diese Dringlichkeit im darauf folgenden Moment und in der nächsten Metaebene. Die zweite Hälfte des Stücks, man sitzt jetzt wieder leicht angespannt da, ist langfädig, man muss sich durchbeissen. Und mehr als einer im Publikum verschwindet.

Das fällt leichter als sonst. Das Theaterstück ist gratis, man zahle «mit der Aufmerksamkeit», wird betont – obwohl am Schluss, etwas inkonsequent, doch noch auf eine Kollekte hingewiesen wird. Jeder Abend sei anders, mit anderen Gästen, steht im Beschrieb von «Lukullus». Falls dann auch noch etwas weniger üppig angerichtet werden wird, würde das Stück viel gewinnen. (Berner Zeitung)