Zehn Fragen an den masslosen Simon Enzler

Dieses geht der Frage nach, was wir uns angesichts von Sternschnuppen wünschen sollen – etwa: Gerechtigkeit für alle oder Geld für eine neue Gusseisenpfanne? Am Schluss bleibt eine einzige Antwort: Nicht alles, was wahr wird, war gewünscht. Bevor Enzler nach Mühlethurnen reist, haben wir ihm zehn wahrhaftig weltbewegende Fragen gestellt.

www.altimoschti.ch

Welches sind Ihre grössten Laster?

Masslosigkeit und mangelnde Geduld. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, muss es schnell gehen und am besten viel davon.

Wer sind die Helden Ihrer Kindheit?

Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins.

Welche Superkraft hätten Sie gerne?

Engelsgeduld und ein gesundes Mass.

Welches Gesetz würden Sie als König erlassen?

Jeder sollte jeden Tag etwas Lustiges tun. Oder es zumindest versuchen.

Woran zweifeln Sie?

An Wahlversprechen.

Wovon werden Sie noch Ihren Enkeln erzählen?

Dass es früher nicht normal war, dass man im Mai die ersten Tropennächte verzeichnen kann. Und dass es nebst Winter und Sommer noch zwei weitere Jahreszeiten gab.

Was kritisiert Ihre Mutter an Ihnen?

Das müssen Sie meine Mutter fragen.

In welchen Star waren Sie als Kind verliebt?

Sophie Marceau.

Als was möchten Sie wiedergeboren werden?

Als Simon Enzler.

Was bedeutet Mühlethurnen für Sie?

Wunderschöne Abende mit einem herrlichen Publikum und grossartigen Gastgebern.