Der 28. April 2018 bleibt allen YB-Fans in bester Erinnerung. Nach langer Durststrecke wurden die Young Boys endlich wieder Schweizer Meister. Auch heute, 286 Tage später, ist die Euphorie in und um Bern noch spürbar. Nicht zuletzt, weil YB an die Meistersaison anknüpft und derzeit 19 Punkte vor Verfolger Basel an der Tabellenspitze steht.