YB-Fans können das Spiel gegen den FCZ im Wankdorf verfolgen

Der zweite Meistertitel für die Young Boys ist zum Greifen nahe. Nun wird klar, wie die Fans in Bern den Titel feiern können. Für alle Daheimgebliebenen wird YB am Sonntag das Auswärtsspiel gegen den FC Zürich im Stade de Suisse übertragen, wie die Young Boys eine Meldung des «Bund» bestätigen. Anpfiff ist um 16 Uhr. Wird YB am Sonntag Meister, wird es eine Freinacht geben, wie dem Stadtanzeiger zu entnehmen ist.