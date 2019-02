Frist bis nächste Woche

Die Kantonspolizei Bern teilte am Mittwoch mit, dass weitere Personen, die unter dringendem Tatverdacht stehen, an der Meisterfeier Pyrotechnika gezündet zu haben, trotz intensiver Fahndung bis heute unbekannt geblieben sind. Deshalb hat die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nun eine Öffentlichkeitsfahndung verfügt.

Sollten sich Tatverdächtige bis am Mittwoch, 27. Februar, nicht selber stellen, wird die Polizei auf ihrer Website zunächst verpixelte Bilder mehrerer mutmasslicher Täter veröffentlichen. In all jenen Fällen, in welchen innert weiterer Wochenfrist keine Identifikation erfolgt, wird die Veröffentlichung des unverdeckten Bildmaterials verfügt. Die entsprechende Publikation des Internetprangers ist für den 6. März vorgesehen. Sollten sich Tatverdächtige vorzeitig melden oder identifiziert worden sein, verzichtet die Polizei auf die jeweilige Publikation.

Appell an Verhältnismässigkeit

YB-Fanarbeiter Lukas Meier findet es gut, dass die Polizei das Dreistufenmodell anwendet: Zuerst Ankündigung des Internetprangers, danach verpixelte Bilder und als Ultima Ratio unverdeckte Fotos publizieren. Wichtig sei die Verhältnismässigkeit: «Bei einer schweren Straftat wie etwa der Verletzung der Frau im Stadion ist der Pranger angebracht.»

Sollte aber zum Beispiel jemand an den Pranger gestellt werden, der «nur» Rauch verursacht hat ohne damit Personen zu gefährden, erachtet dies der YB-Fanarbeiter als unverhältnismässig. «Das ist keine schwere Straftat», sagt Meier.