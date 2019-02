Am Freitagabend machte Baschi auf seine Konzerttour Halt im Berner Bierhübeli. Die Stimmung war gut und die Baschi-Fans genossen das Konzert. Zum Schluss der Höhepunkt: Baschi singt seine Hymne «Bring en hei». Doch die von ihm abgeänderte Textzeile «Es Gschänk vom Himmel wänn de Streller am Ball isch» kommt in Bern nicht gut an. Pfiffe von den Zuschauern.